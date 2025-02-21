الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الرئيس السيسي يصل أرض الوطن عقب زيارته لإسبانيا والسعودية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
ads

 

عاد  الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته لإسبانيا ومشاركته في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية


وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن 

وجاء هذا اللقاء في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس ومصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الخليج العربية

الأكثر قراءة

على رأسهم بن شرقي، قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم تريلا بأتوبيس أعلى طريق الأوتوستراد

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الجمعة

ترامب: فوجئت بعدم ترحيب مصر والأردن بخطة غزة

ما بين الانتحار والقتل، القصة الكاملة لمصرع الشابة المصرية آية عادل بالأردن

نشوب حريق بكوبري مشاة المترو بشبرا الخيمة

بدء صرف مرتبات فبراير 2025 الأحد المقبل

تضم 6 لاعبين، موعد إعلان قائمة محترفي منتخب مصر استعدادا لإثيوبيا وسيراليون

منوعات

المزيد

،شركة دلتا للطيران تعوض ركابها في حادث طائرة تورنتو بـ ٢.٣ مليون دولار

بعد تسببه في وفاة العشرات، أزمة الكحول المغشوش تتفاقم في تركيا

أستراليا تغير اسم الإعصار لهذا السبب

شبيه كوفيد، اكتشاف فيروس جديد لدى الخفافيش في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة ٢١/٢/٢٠٢٥

تعرف علي أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة ٢١/ ٢/ ٢٠٢٥

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر بالطائرة في المنام وعلاقته بتولي منصب مرموق

"فقه الصيام"، دورات علمية موسعة لتأهيل الأئمة استعدادا ل رمضان

مهمتك مش فلوس بس، مفتي الجمهورية يوجه رسالة مهمة لكل الآباء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية