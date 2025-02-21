الجمعة 21 فبراير 2025
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صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يشارك في ورشة عمل "الجاهزية الاستثمارية لـESOs"

صندوق رعاية المبتكرين
صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى في تصريحات له اهتمام الوزارة بتعزيز دور الجامعات المصرية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة، من خلال تنفيذ إستراتيجيات مبتكرة تواكب التطورات العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. 

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يشارك في ورشة عمل بعنوان "الجاهزية الاستثمارية لمنظمات دعم رواد الأعمال (ESOs)"

مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دعم المشاريع والابتكارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتدعم التحول الرقمي في التعليم والبحث العلمي، بالتوازي مع الاهتمام بتطوير المهارات والقدرات للطلاب والباحثين في مختلف التخصصات العلمية، مؤكدًا أهمية التعاون مع الجهات المعنية، مثل البنك الدولي وجهاز تنمية المشروعات، لتحقيق أهداف استثمارية تدعم ريادة الأعمال، وتساعد في تجهيز الشركات الناشئة للاستثمار.

وفي هذا الإطار شارك صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في ورشة عمل بعنوان "الجاهزية الاستثمارية لمنظمات دعم رواد الأعمال (ESOs)" بالتعاون مع البنك الدولي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) بمشاركة مديري حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار في الجامعات المصرية.

وأكد د.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن الورشة تستهدف تعزيز قدرات المشاركين في دعم الشركات الناشئة لتحقيق الجاهزية للاستثمار من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والمحتوى التدريبي المتخصص، وشملت مجالات عمل الورشة (إستراتيجيات جمع الأموال والتقييم المالي، إدارة المخاطر والإطار القانوني للاستثمار، هيكلة الصفقات وإستراتيجيات التفاوض، تمارين عملية ودراسات حالة، بناء شبكات إستراتيجية قوية)، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار حرص الصندوق على نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، تنفيذًا لمبادئ ومحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال في أحد محاورها الأساسية.


 

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