الجمعة 21 فبراير 2025
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أخبار مصر

5 نصائح للحماية من الصدمات الكهربائية تزامنا مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار

سوء الأحوال الجوية
سوء الأحوال الجوية
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة  انخفاضا طفيفا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4  درجات مئوية بدءا من اليوم الجمعة، حيث تتساقط الأمطار على عدد من المحافظات.

نصائح الكهرباء للحماية من الصدمات الكهربائية تزامنا مع سقوط الأمطار

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع مهمات الكهرباء، تزامنا مع سقوط الأمطار، وذلك في إطار خطة الجهاز لنشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء فى كافة الجوانب، وتفادي التعرض للصدمات الكهربائية.

- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

- الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة.

- توعية الاطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

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