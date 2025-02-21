بوابة مصر للاستكشاف تستعرض خدماتها التقنية مع كبرى الشركات العالمية والمحلية

شاركت بوابة مصر للاستكشاف في فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجيبس 2025” – النسخة الثامنة، ضمن جناح وزارة البترول والثروة المعدنية.

جاءت هذه المشاركة لتؤكد مكانة البوابة كمنصة رائدة في تقديم الحلول التقنية المتطورة، وتعكس جهودها المستمرة في دعم وتنمية قطاع الطاقة في مصر من خلال جذب الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج.

في إطار تعزيز استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب الاستثمارات الجديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والحقول المتقادمة.

وعقد فريق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج عددا من الاجتماعات واللقاءات مع مجموعة من الشركات العالمية مثل شركة إينى، وتوتال وأباتشي وإن بى سى والقحطانى ودراجون أويل ووشلمبرجير وبيكرهيوز، بالإضافة إلى عدد من الشركات المحلية مثل عز الدخيلة والنيل للطاقة وقد تركزت المناقشات على استعراض الخدمات التقنية المبتكرة التي تقدمها البوابة، والتي شملت تحليل البيانات باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير منصة رقمية متكاملة تتيح للمستثمرين الاطلاع على البيانات بسهولة، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة تدعم عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج بكفاءة عالية. كما تم خلال اللقاءات استعراض معدلات العائد على الاستثمار والآليات الفنية والاقتصادية المتبعة لتقديم العروض للمناطق الاستثمارية عبر عضوية بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG).

16 فرصة استثمارية في منطقتي البحر المتوسط ودلتا النيل

ويأتى ذلك في ضوء إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية في 2024 عن فرص استثمارية جديدة، حيث تم الكشف عن توفر 61 فرصة استثمارية، منها 12 منطقة مطروحة حاليًا للمزايدة من قبل شركة إيجاس في منطقتي البحر المتوسط ودلتا النيل والتى سيتم اغلاقها فى ٢٥ فبراير ٢٠٢٥. وخلال الاجتماعات ناقش فريق البوابة مع الشركات كافة الجوانب الفنية والاقتصادية لهذه الفرص، بدءًا من خطوات الانضمام إلى عضوية البوابة مرورًا بآليات الاطلاع على البيانات وشرائها، وصولًا إلى الإجراءات اللازمة للمشاركة في العروض المقدمة حيث يبلغ عدد الشركات الأعضاء فى البوابة حاليا ٤٣ شركة عالمية ومحلية..

وجديرًا بالذكر، أشاد أعضاء لجنة الطاقة في مجلس النواب بالإمكانات التقنية والاقتصادية التي تتمتع بها بوابة مصر للاستكشاف، مؤكدين على الدور الحيوي الذي تلعبه في تعزيز الشراكات الاستراتيجية والترويج للفرص الاستثمارية على الصعيد المحلي والعالمي. وتأتي هذه المشاركات تماشيًا مع جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب الاستثمارات الجديدة وتنمية قطاع الطاقة بما يسهم في تحقيق رؤية وطنية للتنمية المستدامة.

يعد هذا الحدث دليلًا واضحًا على التزام بوابة مصر للاستكشاف بتطوير صناعة الطاقة في مصر وتهيئة بيئة استثمارية محفزة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوطيد العلاقات مع الشركاء العالميين.

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