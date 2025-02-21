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أخبار مصر

ارتفاع الأمواج يصل 4 أمتار, الأرصاد تحذر من الملاحة بهذه الشواطىء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غرب البحر الأبيض المتوسط غدا  السبت  على شواطئ" الاسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة"، حيث تصل سرعة الرياح من 50:60كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 4:2.5 متر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تأثر  البلاد غدا بموجة باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على أغلب الانحاء، حيث تنخفض درجات الحرارة  انخفاضا طفيفا  على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:4  درجات مئوية  

 

 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت ، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد و على الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس بارد  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية ومعتدل على  شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء ودافئ على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 16

درجة الحرارة الصغرى:  11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى:11


 

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