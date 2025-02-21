الجمعة 21 فبراير 2025
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حوادث

السيطرة على حريق بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بجرجا بسوهاج

حريق
حريق

شب حريق  اليوم الجمعة فى فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة جرجا بسوهاج بسبب ماس كهربائى وتم الدفع بــ 3 سيارات أطفاء للسيطرة على الحريق وأخماده دون اصابات باحد. 

السيطرة على حريق فى الشركة المصرية لتجارة الجملة بجرجا بسوهاج 

كانت الاجهزة الامنية بسوهاج تلقت بلاغا من الحماية المدنية بمركز جرجا تفيد بنشوب حريق بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع البركة بمدينة جرجا

 

وانحصرت التلفيات في احتراق ٤ كرتونة مكرونه عدد ٢ كرتونة منظفات ١ تكيف وجارى حصر التلفيات بالكامل سببب الحريق ماس كهربائى وتمت السيطرة على الحريق بواسطة مطافى جرجا ولا توجد إصابات باحد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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