دعاء الجمعة قبل الأخيرة من شعبان من الأدعية المهمة في شهر ش٧بان دعاء الجمعة قبل الأخيرة من شعبان فكما هو معروف فإن دعاء الجمعة مستجاب ومع وداع شهر شعبان واستقبال شهر رمضان يحلو للبعض الدعاء في الجمعة قبل الأخيرة من شعبان طلبا لمنفعة أو تحقيقا لرغبة وفي هذا الإطار نستعرض معكم دعاء الجمعة قبل الأخيرة من شعبان.

دعاء الجمعة قبل الأخيرة من شعبان

من دعاء الجمعة قبل الأخيرة من شعبان

من آداب الدعاء بشكل عام البدء بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله، وفيما يلي مجموعة من الأدعية يمكن ترديدها ومنها

- يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة عفوك، اللهم إني عبدك وأبن عبدك وأبن أمتك ضعيف فقير إلى رحمتك وأنت منزل الغنى والبركة على العباد قهار مقتدر أحصيت أعمالهم وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق ولا يعلم العباد علمك ولا يقدر العباد قدرك.

- يا من عفا عني وعما خلوت به من السيئات يا من لم يؤاخذني بارتكاب المعاصي عفوك يا كريم، اللهي وعظتني فلم اتعظ وزجرتني عن محارمك فلم أنزجر فما عذري فاعف عني يا كريم عفوك، اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب عظم الذنب من عبدك فليحسن التجاوز من عندك.

ـ «اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا، استجب دعاءنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، ولا تُخيّب فيك رجاءنا، بلّغنا ممّا يرضيك آمالنا، ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا، ارفع مقتك وغضبك عنّا، ولا تؤاخذنا بما فعل السّفهاء منا، لا تُسلّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا، طهّر قلوبنا، وأزل عيوبنا، واكشف كروبنا، وتولّنا بالحسنى، واجمع لنا خيريّ الدنيا والآخرة، أصلح أحوالنا، ألّف بين قلوبنا».

-اللهم أبقني خير البقاء وأفنني خير الفناء على موالاة أوليائك ومعاداة أعدائك والرغبة إليك والرهبة منك والخشوع والوفاء والتسليم لك والتصديق بكتابك واتباع سنة رسولك

- اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين أجمعين اللهم بلغني رمضان وأعني على صيامه وأحفظ لي والدي واحبتي اللهم اني اسألك حسن الخاتمة.

- الله ياودود ياودود ياذا العرش المجيد يامبدئ يامعيد يافعال لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملئ الكون وعزك الذى لا يرام وملكك الذي لا يضام وقدرتك التى قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شيء يامغيث اغث السويس وأهلها بلغنا رمضان واجعل لنا من نصيب الأجر فيه الكثير



اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط أو فرح أو بذخ أو بطر أو خيلاء أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق أو كفر أو فسوق أو عصيان أو عظمة أو شيء لا تحب فأسألك يا رب أن تبدلني مكانه ايمانا بوعدك ووفاء بعدك ورضا بقضائك وزهدا في الدنيا ورغبة فيما عندك وأثرة وطمأنينة وتوبة نصوحا أسألك ذلك يارب العالمين.



- اللـهـم اجـعـل مـا تـبـقـى مـن أيـام شـعـبـان جـابـرة لـلـقـلـوب، اسـرة لـلـعـيـوب، مـاحـيـة الـذنـوب، مُـفـرجّـة لـلـكـروب.



- اللهم أبقني خير البقاء وأغنني خير الفناء على موالاة أوليائك ومعاداة أعدائك والرغبة إليك والرهبة منك والخشوع والوفاء والتسليم لك والتصديق بكتابك واتباع سنة رسولك.



- الهي وعظتني فلم اتعظ وزجرتني عن محارمك فلم أنزجر فما عذري فاعف عني يا كريم عفوك عفوك عفوك اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب عظم الذنب من عبدك فليحسن التجاوز من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة عفوك عفوك عفوك.



- الهي أنت من حلمك تعصى ومن كرمك وجودك تطاع كأنك لم تعص وأنا ومن لم يعصيك سكان أرضك فكن علينا بالفضل جوادا وبالخير عوادا يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله صلاة دائمة لا تحصى ولا تعد ولا يقدر قدرها غيرك يا أرحم الراحمين.



- اللهم إنيدعاءىپ عبدك وأبن عبدك وأبن أمتك ضعيف فقير الى رحمتك وأنت منزل الغنى والبركة على العباد قهار مقتدر أحصيت أعمالهم وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق ولا يعلم العباد علمك ولا يقدر العباد قدرك وكلنا فقير الى رحمتك فلا تصرف عني وجهك واجعلني من صالح خلقك في العمل والأمل والقضاء والقدر.



- رب اعف عن زلاتنا وعن ظلمنا لأنفسنا واغفر خطايانا وبدل ضيقتنا فرجا وسعادة وارحم والدينا واهلينا وبلغنا رمضان وانت راض عنا.



دعاء الجمعة قبل الأخيرة من شعبان

دعاء آخر شهر شعبان

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم سلمه لنا وتسلمه منا صائمين قائمين يارب العالمين.

- اللهم بلغنا رمضان واجعل لنا نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظك يا أرحم الراحمين.



- اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان، اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان أيامًا عديدة وأعوامًا مديدة، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.



- اللهم أهل علينا شهر رمضان المبارك بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن



- اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

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