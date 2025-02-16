موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2025 مع اقتراب حلول شهر رمضان 2025 يبدأ الكثيرون بالبحث عن موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2025، خاصة وأن صلاة التراويح، إحدي مبهجات الشهر الكريم وأحد مظاهره، ويحرص الكثير من المسلمين على أداء صلاة التراويح خاصة في الأيام الأولى من الشهر الكريم، ويتزامن رمضان 2025 مع فصل الشتاء هذا العام ما يجعل الإقبال فيه على أداء الصلاة مريحا ومقبولا، وصلاة التراويح هي سنة مؤكدة للرجال والنساء، ما يجعل الكثيرين يبحثون عن موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2025.

صلاة التراويح

التراويح هي جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، والاستراحة، وهى كلمة جائت من الراحة وهي زوال المشقة والتعب، وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة، وسميت هذه الصلاة بالتراويح لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.

وصلاة التراويح هي سنة مؤكدة للرجال والنساء، ولها العديد من الفضائل، أبرزها مغفرة الذنوب والقرب من الله..

وقد شُرِعت صلاة التراويح جماعة في عهد النبي محمد -صلى الله عليه وسلّم-؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- أنّه -عليه الصلاة والسلام- صلّاها بالناس ثلاث مرّات، وفي اليوم الرابع لم يخرج، فسأله بعض الصحابة عن سبب عدم مجيئه إلى صلاة التراويح، فقال: (خَشِيتُ أنْ تُفْتَرَضَ علَيْكُم، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، فَتُوُفِّيَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والأمْرُ علَى ذلكَ).

فضل صلاة التراويح

صلاة التراويح من شعائر الإسلام العظيمة التي تُؤدّى في شهر رمضان المبارك، وقد أجمع العلماء على أنّها سُنّة مُؤكّدة، ووردت الكثير من الأحاديث في بيان فضل هذه الصلاة، منها قول النبيّ: (كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمَضَانَ مِن غيرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فيه بعَزِيمَةٍ، فيَقولُ: مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ)، فصلّاها النبيّ وصلّاها الصحابة معه جماعة، وبعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-، استمرّ الصحابة في صلاتها منفردين، وفي عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، رآهم يُصلّون مُتفرّقين، ورأى أنّ بعضهم لا يحسن القراءة؛ فجمعهم على إمام، ورأى أنّ ذلك أفضل من صلاتهم مُتفرّقين، وكان ذلك أوّل اجتماع للمسلمين على إمام واحد في صلاة التراويح.



لصلاة التراويح الكثير من الفضائل، منها: سبب لمغفرة الذنوب؛ لحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمَضَانَ مِن غيرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فيه بعَزِيمَةٍ، فيَقولُ: مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ).

سبب لنيل أجر قيام ليلة لمَن صلّاها مع الإمام وبقي معه حتى ينصرف؛ لحديث النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّ الرجلَ إذا صلَّى مع الإمامِ حتى ينصرفَ حُسِبَ له قيامُ ليلةٍ).

موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2025

وقت صلاة التراويح

صلاة التراويح هي قيام شهر رمضان، ويرى جمهور الفقهاء أن وقت صلاة التراويح يكون من بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الوتر، لأنها سُنة تابعة للعشاء، ويمتد وقتها إلى قبل طلوع الفجر، وهى سنةٌ نبويةٌ في أصلها، ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، وهى عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية سنة مؤكدة.

عدد ركعات صلاة التراويح

أجمع العلماء على عدم حصر صلاة التراويح في عدد معين، ويجوز أن تصلى صلاة التراويح في البيت باطمئنان وبنية خالصة لله تعالى مع أفراد الأسرة والأولاد، فرسول الله قد أداها في بيته وفي المسجد، فهى صلاة يمكن أداؤها في البيت أفرادًا أو جماعة، وهذا أمر متفق على مشروعيته بين العلماء.

موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2025

مشروعيّة الجماعة في صلاة التراويح



أجمع الفقهاء على أنّ الاجتماع لصلاة التراويح من الأمور المشروعة؛ لفعل النبيّ، وفعل صحابته من بعده، واستمرار العمل على ذلك إلى الوقت الحاليّ، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ صلاة التراويح في جماعة سُنّة مُؤكّدة، في حين يرى الحنفية أنّها سُنّة على الكفاية؛ فلو ترك الجميع صلاة التراويح في جماعة فقد أساؤوا، ولكن لو تركها البعض وصلّوها في البيت، فقد تركوا أجرًا عظيمًا، وإن صلّاها في البيت جماعة لم يتحصّل على الأجر كما لو صلّاها في المسجد.

أمّا المالكية فقد ندبوا صلاة التراويح في البيت؛ لحديث النبيّ بتفضيل صلاة السنّة في البيت إن لم يكن هناك تعطيل لها في المساجد، وأن لا يكون تركها تكاسلًا وقعودًا عن الصلاة نتيجة عدم خروجه إلى المسجد، وأن يكون غير موجود في الحرمين، وما عدا ذلك فالصلاة له في المسجد أفضل، ويرى الشافعية سُنّية الجماعة في صلاة التراويح، أمّا الحنابلة فيَرون تفضيل صلاتها جماعة على صلاتها فُرادى، وإن تعذّر عليه أن يُصلّيها في الجماعة، فله أن يُصلّيها وحده.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2025

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رمضان يوم الجمعة 29 شعبان لعام 1446 هجرية، 28 فبراير 2025، هلال شهر رمضان المبارك من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.



موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2025

وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن رؤية هلال شهر رمضان الكريم من المقرر أن تكون يوم 28 فبراير الجاري، على أن يكون أول أيام شهر رمضان الكريم يوم السبت 1 مارس 2025، ما يعني أن هلال شهر رمضان سيولد يوم الجمعة 29 شعبان لعام 1446 هجرية، 28 فبراير 2025، وبذلك تكون اول صلاة تراويح مساء يوم الجمعة 28 فبراير 2025 وما تبقى على شهر رمضان الكريم 13 يوما فقط، كما أن عدد الأيام المتبقية على أول صلاة تراويح 12 يوما.

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