أخبار مصر: قمة عربية مصغرة بالرياض، قفزة بالذهب، ضبط مصريين في الكويت بسبب الإزعاج، أمريكا تهدد حماس بعد الجثة المجهولة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، السيسي يشارك في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية بحضور قادة الخليج والأردن

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن.

اليوم، إجراء قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، اعرف الموعد والقناة الناقلة

قرعة دوري أبطال أوروبا، يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا اليوم الجمعة، مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2025 بالنظام الحديث بمدينة نيون السويسرية.

مجهولة الهوية، جيش الاحتلال يتحدث عن جثة سلمتها حماس ويطالب بجثمان "شيري"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعة، أن جثة رهينة تسلمها من حماس الخميس يفترض أنها لشيري بيباس "لا تعود لها".

انخفاض حاد بالمحافظات والصغرى بكاترين تسجل "صفر"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له فجر اليوم الجمعة، وفاة الأميرة العنود بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

الأوقاف تستعد لاستقبال شهر رمضان بافتتاح 115 مسجدا جديدا في 19 محافظة، اليوم

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح ١١٥ مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة ٢١ من فبراير ٢٠٢٥، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، ٧٦ مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و٣٩ مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21- 2- 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري والمصري والدوريات الأوروبية ودوري الكرة النسائية.

إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية بعد اصطدامها بسفينة تجارية قرب مصر

أعلنت القوات البحرية الأمريكية إعفاء قائد حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" من منصبه بعد اصطدامها بسفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من مدخل قناة السويس.

بعد منشور صعب حد يصدق، حقيقية بلوغ تامر هجرس 75 سنة من العمر

انتشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تصريح مزعوم منسوب للفنان تامر هجرس يتحدث فيه عن بلوغه عامه الـ٧٥.

بعد انتقاده ترامب، واشنطن تطالب زيلينسكي بنصف ثروة أوكرانيا المعدنية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، إن على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يخفف انتقاداته للولايات المتحدة، ويلقي نظرة فاحصة على صفقة تسليم "نصف ثروة بلاده المعدنية لواشنطن".

ارتفاع جديد في أسعار الذهب، والأوقية تقترب من 3 آلاف دولار

شهدت أسعار الذهب تغيرًا طفيفًا اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مدفوعة بالمخاوف من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية والتي قد تشعل فتيل حروب تجارية وتؤجج التضخم.

يستحقون الإبادة الكاملة، أول تعليق أمريكي على إعلان إسرائيل تسلم "جثة مجهولة"

أصدر مسؤول أمريكي بارز تحذيرًا شديد اللهجة لحماس، بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحركة أطلقت سراح "جثة مجهولة الهوية"، وليست جثة رهينة إسرائيلية.

ضبط مصريين وسوريين في الكويت باعوا وركبوا عوادم سيارات تسبب إزعاجا للمواطنين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، القبض على مقيمين من الجنسيات المصرية والسورية والبنغالية لعملهم في بيع وتركيب العوادم الرياضية المخالفة للقانون والتي تصدر أصواتًا مزعجة بالسيارات.

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