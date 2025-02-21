مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21- 2- 2025 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري والمصري والدوريات الأوروبية ودوري الكرة النسائية.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري
إنبي ضد سموحة - 4:00 مساء - ONTimeSports.
فاركو ضد مودرن سبورت - 4:00 مساء - ONTimeSports.
بتروجت ضد حرس الحدود - 7:00 مساء - ONTimeSports.
البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري - 7:00 مساء - ONTimeSports.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي ضد برينتفورد - 10:00 مساء - beIN Sports HD 1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
سيلتا فيجو ضد أوساسونا - 10:00 مساء - beIN Sports HD 3.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني
فرايبورج ضد فيردر بريمن - 9:30 مساء - beIN Sports HD 5.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
رين ضد ريمس - 9:45 مساء - beIN Sports HD 4.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
ليتشي ضد أودينيزي - 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي
ضمك ضد أهلي جدة - 4:20 مساء - SSC EXTRA 1 HD.
القادسية ضد الأخدود - 5:10 مساء - SSC EXTRA 2 HD.
النصر ضد الاتفاق - 7 مساء - SSC 1 HD.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي
بودرامسبور ضد هاتاي سبور - 7:00 مساء
ايوبسبور ضد بشكتاش - 7:00 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي
سبورتينج براجا ضد ناسيونال ماديرا - 10:15 مساء
مواعيد مباريات في الدوري المغربي
الشباب الرياضي السالمي ضد نهضة بركان - 7:00 مساء
المغرب الفاسي ضد شباب المحمدية - 9:00 مساء
مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين
كهرباء الإسماعيلية ضد راية - 3:00 مساء
الاتصالات ضد المقاولون - 3:00 مساء
أبوقير للأسمدة ضد طنطا - 3:00 مساء
بترول أسيوط ضد بلدية المحلة - 3:00 مساء
سبورتنج ضد منتخب السويس - 3:00 مساء
الداخلية ضد ديروط - 3:00 مساء
القناة ضد أسوان - 3:00 مساء
لافيينا ضد بروكسي - 3:00 مساء
الترسانة ضد المنصورة - 3:00 مساء
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري للكرة النسائية
المصري ضد بالم هيلز - 1:00 مساء
اتحاد بسيون ضد انبي - 2:30 مساء
الاتحاد السكندري ضد الطيران - 2:30 مساء
تصفيات أفريقيا للسلة
غينيا ضد أنجولا - 12 ظهرا
أفريقيا الوسطي ضد مصر - 1:00 ظهرا
الجابون ضد الكاميرون - 1:00 ظهرا
كينيا ضد تونس - 3:00 مساء
مدغشقر ضد كوت ديفوار - 4:00 مساء
رواندا ضد السنغال - 4:00 مساء
أوغندا ضد كاب فيردي - 6:00 مساء
مالي ضد الكونغو الديمقراطية - 7:00 مساء
ليبيا ضد نيجيريا - 9:00 مساء
المغرب ضد جنوب السودان - 10:00 مساء
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