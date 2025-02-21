مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21- 2- 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري والمصري والدوريات الأوروبية ودوري الكرة النسائية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

إنبي ضد سموحة - 4:00 مساء - ONTimeSports.

فاركو ضد مودرن سبورت - 4:00 مساء - ONTimeSports.

بتروجت ضد حرس الحدود - 7:00 مساء - ONTimeSports.

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري - 7:00 مساء - ONTimeSports.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد برينتفورد - 10:00 مساء - beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

سيلتا فيجو ضد أوساسونا - 10:00 مساء - beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني



فرايبورج ضد فيردر بريمن - 9:30 مساء - beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي



رين ضد ريمس - 9:45 مساء - beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ليتشي ضد أودينيزي - 9:45 مساء - AD SPORTS Premium 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

ضمك ضد أهلي جدة - 4:20 مساء - SSC EXTRA 1 HD.

القادسية ضد الأخدود - 5:10 مساء - SSC EXTRA 2 HD.

النصر ضد الاتفاق - 7 مساء - SSC 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

بودرامسبور ضد هاتاي سبور - 7:00 مساء

ايوبسبور ضد بشكتاش - 7:00 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

سبورتينج براجا ضد ناسيونال ماديرا - 10:15 مساء

مواعيد مباريات في الدوري المغربي

الشباب الرياضي السالمي ضد نهضة بركان - 7:00 مساء

المغرب الفاسي ضد شباب المحمدية - 9:00 مساء

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

كهرباء الإسماعيلية ضد راية - 3:00 مساء

الاتصالات ضد المقاولون - 3:00 مساء

أبوقير للأسمدة ضد طنطا - 3:00 مساء

بترول أسيوط ضد بلدية المحلة - 3:00 مساء

سبورتنج ضد منتخب السويس - 3:00 مساء

الداخلية ضد ديروط - 3:00 مساء

القناة ضد أسوان - 3:00 مساء

لافيينا ضد بروكسي - 3:00 مساء

الترسانة ضد المنصورة - 3:00 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري للكرة النسائية

المصري ضد بالم هيلز - 1:00 مساء

اتحاد بسيون ضد انبي - 2:30 مساء

الاتحاد السكندري ضد الطيران - 2:30 مساء



تصفيات أفريقيا للسلة

غينيا ضد أنجولا - 12 ظهرا

أفريقيا الوسطي ضد مصر - 1:00 ظهرا

الجابون ضد الكاميرون - 1:00 ظهرا

كينيا ضد تونس - 3:00 مساء

مدغشقر ضد كوت ديفوار - 4:00 مساء

رواندا ضد السنغال - 4:00 مساء

أوغندا ضد كاب فيردي - 6:00 مساء

مالي ضد الكونغو الديمقراطية - 7:00 مساء

ليبيا ضد نيجيريا - 9:00 مساء

المغرب ضد جنوب السودان - 10:00 مساء

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