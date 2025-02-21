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ضبط مصريين وسوريين في الكويت باعوا وركبوا عوادم سيارات تسبب إزعاجا للمواطنين

المتهمون، فيتو
المتهمون، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، القبض على مقيمين من الجنسيات المصرية والسورية والبنغالية لعملهم في بيع وتركيب العوادم الرياضية المخالفة للقانون والتي تصدر أصواتًا مزعجة بالسيارات.

وأضافت الوزارة في بيان الخميس، أن إدارة مباحث محافظة حولي تمكنت من ضبط عدد من الكراجات في منطقة الشويخ الصناعية تقوم ببيع وتركيب العوادم الرياضية وملحقاتها (قزوز - هدرز) بشكل غير قانوني.

وأوضحت أنه بعد التأكد من صحة المعلومات، تم التنسيق مع إدارة الرقابة التجارية التابع لوزارة التجارة، وتم ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم نحو 350 عادمًا رياضيًّا، كما تم ضبط المتهم الرابع الذي كان يدير مخزنًا مجاورًا للكراج أخفى فيه نحو 100 عادم تحت أرضية خشبية.

وأكدت الوزارة، مصادرة جميع المضبوطات وإغلاق الكراجات المخالفة، وإحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ويوم الجمعة الماضي، توعدت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات مشددة بحق المركبات التي تصدر أصواتا مزعجة، وإغلاق الشركات التي تزود المركبات بعوادم مزعجة بشكل فوري.

وحذرت الوزارة أن المركبة التي تصدر أصواتًا مزعجة سيتم احتجازها 60 يومًا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سائقها.

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وزارة الداخلية الكويتية الجنسيات المصرية والسورية منطقة الشويخ الصناعية العوادم الرياضية

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