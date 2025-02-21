إقالة قائد حاملة طائرات أمريكية بعد اصطدامها بسفينة تجارية قرب مصر

أعلنت القوات البحرية الأمريكية إعفاء قائد حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" من منصبه بعد اصطدامها بسفينة تجارية في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من مدخل قناة السويس.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إنها "تلزم القادة بأعلى معايير السلامة وتتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبتهم عندما لا يتم الوفاء بهذه المعايير".

وكان الكابتن ديف سنودن يشغل منصب قائد حاملة الطائرات عندما وقع الحادث بالقرب من بورسعيد، وهو المنصب الذي تولاه منذ ديسمبر 2023، وتخرج سنودن من الأكاديمية البحرية الأمريكية عام 1996 وهو طيار مقاتل.

الكابتن ديف سنودن

ووفقا لإخطار صادر عن الكونجرس وأكده مسؤول في البحرية، تمت إقالة سنودن بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة بعد الاصطدام الذي وقع في 12 فبراير بين حاملة الطائرات والسفينة التجارية (MV Besiktas-M) قبالة ساحل مصر بالقرب من مدخل قناة السويس.

وكانت حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" تعمل في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية قبل أن تبحر إلى خليج سودا باليونان.

ووقع الاصطدام الأسبوع الماضي، ولا يزال سبب الحادث غير واضح، ولم يتسبب الحادث في أي وفيات أو إصابات بين الأفراد على متن الحاملة، كما لم تلحَق أضرار بالطائرات الموجودة على متنها.

وعادت حاملة الطائرات إلى الميناء في اليونان لإجراء إصلاحات طارئة على جانبها الأيمن، حيث أدى الاصطدام إلى إتلاف الجدران الخارجية لغرفتي تخزين، كما لحقت أضرار بالجزء الخارجي للحاملة.

وسيتولى الكابتن كريستوفر هيل قائد حاملة الطائرات (دوايت أيزنهاور) منصب قائد حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" بشكل مؤقت.

وكان هيل مسؤولا عن (أيزنهاور) خلال مهمة موسعة في الشرق الأوسط، حيث شاركت الحاملة في عمليات ضد الحوثيين في اليمن.

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