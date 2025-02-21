بعد منشور صعب حد يصدق، حقيقية بلوغ تامر هجرس 75 سنة من العمر

انتشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تصريح مزعوم منسوب للفنان تامر هجرس يتحدث فيه عن بلوغه عامه الـ٧٥.



وانتشر خبر بلوغ تامر هجرس عامه الـ٧٥ على نطاق واسع وسط استغراب وصدمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملامح الفنان الشبابية وقوامه الرياضي.

وقال تامر هجرس في التصريح المزعوم: "صعب حد يصدق أني عندي 75 سنة لأنه مش باين عليَّ".

وبالبحث العكسي تبين أن تامر هجرس من مواليد ٥ نوفمبر 1972 بمسقط رأسه بمدينة المنصورة، أي إن عمره الحقيقي 52 سنة.



بدأ تامر هجرس مسيرته الفنية وهو في عمر السابعة عشرة كعارض أزياء، وبات شخصية استعراضية لأكثر من ماركة إنجليزية ومصرية مسجَّلة.



وهو متزوِّج من سيدة تدعى "ميرال" وهي مصرية لكن جدَّتها إنجليزية، وهي من خارج الوسط الفني، رزق تامر وزوجته ميرال بابنتهما الأولى "تمارا" في عام 2002، كما رزقا بابنة أخرى هي "تالا".

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