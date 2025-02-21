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اليوم، إجراء قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، اعرف الموعد والقناة الناقلة

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

قرعة دوري أبطال أوروبا، يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا اليوم الجمعة، مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2025 بالنظام الحديث بمدينة نيون السويسرية.


وانتهت مرحلة الدوري بالإضافة إلى ملحق دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، في النسخة الأولى.
 

موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

تنطلق مراسم قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مرحلتي ربع ونصف نهائي البطولة، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

يتم بث القرعة اليوم عبر قنوات بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة.

كما يمكن مشاهدة البث عبر الإنترنت على الحساب الرسمي لشبكة قنوات بي إن سبورتس على "يوتيوب".

 

وقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بتغيير نظام دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلًا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

وتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16 بشكل مباشر، في حين قد خاض أصحاب المراكز بين 9 و24 مرحلة الملحق، على هيئة مباراتي ذهابًا وإيابًا وأسفرت عن تأهل 8 فرق أخرى.

ولن تقتصر المراسم على دور الـ16 فقط، بل ستكون هناك كذلك قرعة لمرحلتي ربع ونصف نهائي البطولة.

وتُقام مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يومي 4 و5 مارس المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب يومي 11 و12 من الشهر نفسه.

 

الفرق المتأهلة مباشرة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ليفربول، برشلونة، آرسنال، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، ليل وأستون فيلا.

 

الفرق المتأهلة من ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

فينورد الهولندي.

كلوب بروج البلجيكي.

بنفيكا البرتغالي.

بايرن ميونخ الألماني.

بوروسيا دورتموند الألماني.

باريس سان جيرمان الفرنسي.

ريال مدريد الإسباني.

آيندهوفن الهولندي.

 

نظام قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ليفربول ضد بنفيكا أو باريس سان جيرمان.

برشلونة ضد بنفيكا أو باريس سان جيرمان.

آرسنال ضد فينورد أو آيندهوفن.

إنتر ميلان ضد فينورد أو آيندهوفن.

أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ أو ريال مدريد.

باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ أو ريال مدريد.

ليل ضد كلوب بروج أو بوروسيا دورتموند.

أستون فيلا ضد كلوب بروج أو بوروسيا دورتموند.

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