مجهولة الهوية، جيش الاحتلال يتحدث عن جثة سلمتها حماس ويطالب بجثمان "شيري"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح الجمعة، أن جثة رهينة تسلمها من حماس الخميس يفترض أنها لشيري بيباس "لا تعود لها".

جثة شيري

وقال بيان الاحتلال: "بعد استكمال عملية التعرف على هوية القتلى من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل، أبلغ ممثلو الجيش عائلة بيباس أنه تم التعرف على هوية أحبائهما، أرييل وكفير بيباس"، في إشارة إلى جثتي طفلين.

جثة مجهولة الهوية

وتابع: "تم تحديد أن الجثة الإضافية التي تم استلامها ليست جثة شيري بيباس، ولم يتم العثور على تطابق مع أي رهينة أخرى. هذه جثة مجهولة الهوية".

واعتبر الجيش الاحتلال ذلك "انتهاكًا شديد الخطورة" من حماس، مطالبًا بـ"إعادة شيري مع جميع رهائننا".

وسلمت حماس إسرائيل 4 جثث لرهائن، الخميس، في إطار المرحلة الأولى من صفقة وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى.

وكان معهد الطب الشرعي في إسرائيل أكد في وقت سابق، أن إحدى الجثث تعود إلى عوديد ليفشيتز.

وأفاد المعهد أنه يواصل العمل على تحديد هويات 3 من 4 جثث لرهائن، وقال مديره شين كوجل: "نعمل منذ هذا الصباح لتوفير إجابات قاطعة للعائلات. يواصل فريق المعهد الوطني للطب الشرعي إجراءات التحديد".

وسُلمت الجثث الأربع إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت سابق من الخميس، في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مقابل أسرى فلسطينيين ستطلق إسرائيل سراحهم، السبت، وذلك تنفيذا لاتفاق التهدئة.

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