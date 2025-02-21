ارتفاع جديد في أسعار الذهب، والأوقية تقترب من 3 آلاف دولار

شهدت أسعار الذهب تغيرًا طفيفًا اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، مدفوعة بالمخاوف من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية والتي قد تشعل فتيل حروب تجارية وتؤجج التضخم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2941.25 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد المعدن النفيس بنحو 2 في المئة هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2954.69 دولار أمس الخميس.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2956.60 دولار.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات المخاطر الجيوسياسية والتضخم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب إنه سيعلن رسومًا جمركية جديدة خلال الشهر المقبل أو ربما قبل ذلك، وأضاف الأخشاب إلى خطط سبق أن أعلنها لفرض رسوم على السيارات المستوردة وأشباه الموصلات والأدوية.

ومنذ توليه منصبه في 20 يناير، فرض ترامب تعريفات جمركية إضافية بعشرة في المئة على الواردات الصينية وتعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على الصلب والألمنيوم.

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