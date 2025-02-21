الديوان الملكي يعلن وفاة أميرة سعودية

أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له فجر اليوم الجمعة، وفاة الأميرة العنود بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة العنود بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود".

وأضافك "سيصلى عليها إن شاء الله اليوم الجمعة الموافق 22 / 8 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

وختم الديوان الملكي بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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