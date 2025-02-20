أخبار الحوادث اليوم: مقتل شخص خلال مشاجرة بإمبابة.. حبس كروان مشاكل في قضيتين 4 أشهر.. تأييد إحالة مذيعة للمعاش بعد حبسها شهرًا لاتهامها بسرقة مكياج

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في قضية سرقة المشغولات الذهبية من الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي.

كشفت التحقيقات أن الخادمة النيجيرية التي اتهمتها بالسرقة كان أول يوم عمل لها في منزلها، إذ استغلت الفرصة لتنفيذ الجريمة.



وأوضحت التحقيقات أن الخادمة لم تكتفِ بسرقة المجوهرات، بل اعتدت على ميار الببلاوي بآلة حادة قبل أن تفر هاربة.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام بعض الأشخاص بسرقة حقائب المواطنين من سياراتهم بأحد الطرق بسوهاج.



لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه القادم من الهرم اتجاه محور صفط اللبن وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة حالة الحزن عقب مقتل شخص فى مشاجرة عيد آخر بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مقتل شخص بإمبابة

تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين ومقتل أحدهما بكورنيش النيل بالكيت كات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من جهودهم لضبط خادمة نيجيرية بتهمة سرقة مجوهرات وماس من داخل شقة الإعلامية ميار الببلاوي بمنطقة الهرم.



نشر مواصفات مجوهرات الإعلامية ميار الببلاوي

وعممت الإدارة العامة لمباحث الجيزة نشرة بمواصفات المجوهرات المسروقة من الإعلامية ميار الببلاوي على كافة محلات الصاغة والمجوهرات تحسبا لمحاولة السارق بيعها.

قضت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، بتأييد حبس التيك توكر كروان مشاكل 4 أشهر، بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة وسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

حددت النيابة العامة 10 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 10 متهمين بنشر أخبار كاذبة ومحاولة إحياء أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية والتحريض ضد من يخالفهم الرأي أمام الدائرة الثانية إرهاب.

أمرت نيابة السلام بإحالة سائق توك توك متهم بهتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر إحالة المتهم "ع. م"، أنه في غضون مارس الماضي هتك عرض المجنى عليها بالقوة بأن قام بجذبها عنوة داخل المركبة التي يقودها محاولا التعدى عليها إلا أنه تم الإمساك به من قبل الأهالي بعد صراخ المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي والقاضي بإحالة مذيعة بإحدى القنوات للمعاش، لما نسب إليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمي من محل، وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر، وادعت المرض سترا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.

ونسبت النيابة إلى المذيعة بوصفها مقدمة برامج، بإحدى القنوات الشهيرة، أنها في غضون عام 2017 سلكت مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة، بأن استولت دون وجه حق على بعض مستحضرات التجميل وإكسسوار حريمي من داخل المحل الخاص بمواطن، وتم ضبطها وإحالتها للمحاكمة وصدور حكم جنائي ضدها جنح مستأنف المنصورة بالحبس لمدة شهر من 1/10/2017 حتي 1/11/2017.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهم (3 تماثيل فرعونية "مقلدة" – مبلغ مالى "عملات أجنبية"- سلاح أبيض).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.