مقتل شخص فى مشاجرة بإمبابة

شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة حالة الحزن عقب مقتل شخص فى مشاجرة عيد آخر بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مقتل شخص بإمبابة

تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين ومقتل أحدهما بكورنيش النيل بالكيت كات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مقتول، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الحادث، واستمع فريق آخر لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.



وبإجراء التحريات تبين أن مشاده كلامية نشبت بين المجنى عليه وآخر بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بقتل المجني عليه وفر هاربًا.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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