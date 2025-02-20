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حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة في الزاوية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر  محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

القبض على عاطل بتهمة هتك عرض فتاة
وجاء في أمر الإحالة أن “المتهم هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة سنة بالقوة بأن استدرجها إلى منزله بعد أن نشبت بينهما علاقة غرامية استمرت سنتين". 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استغل سذاجة الفتاة واستدرجها بعيدا عن أعين ذويها ثم عاشرها أكثر من مرة معاشرة الأزواج ثم تهرب من وعده لها بالزواج.

كانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقت بلاغا من فتاة تتهم فيه شابا بهتك عرضها والتهرب من الزواج بها بدائرة القسم.

ودلت التحريات على صحة البلاغ وأن الشاب أوهم المجني عليها بالحب حتى سلمت له نفسها ثم طاوعته وذهبت معه إلى شقته وعاشرها معاشرة الأزواج وعندما طالبته بالزواج تهرب ورفض.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الزاوية الحمراء هتك عرض فتاة

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