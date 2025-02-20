الخميس 20 فبراير 2025
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حوادث

إصابة 8 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائري

إصابة 8 عمال إثر
إصابة 8 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الدائري بجوار سور مطار القاهرة الدولي اتجاه مدينة السلام، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث الطريق الدائري اليوم 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بجوار سور مطار القاهرة الدولي اتجاه مدينة السلام وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال أعلى الطريق الدائري مما أسفر عن إصابة 8 عمال وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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