10 مارس، أولى جلسات محاكمة 12 إخوانيا بتهمة محاولة إحياء نشاط الجماعة الإرهابية

حددت النيابة العامة 10 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 10 متهمين بنشر أخبار كاذبة ومحاولة إحياء أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية والتحريض ضد من يخالفهم الرأي أمام الدائرة الثانية إرهاب.



ووجهت النيابة إلى المتهمين في القضية 966 اتهامات ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وجهت النيابة الي المتهمين اتهامات بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية ضد الدولة.

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