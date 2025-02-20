الخميس 20 فبراير 2025
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حوادث

تأييد حبس كروان مشاكل في قضيتين 4 أشهر

كروان مشاكل
كروان مشاكل

قضت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، بتأييد حبس التيك توكر كروان مشاكل 4 أشهر، بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة وسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد. 


القبض على كروان مشاكل


كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد ألقت القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف مذيعة شهيرة، ولتنفيذ أحكام قضائية.

وكان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة ووجهت اتهاما للتيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

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