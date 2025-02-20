مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري اتجاه القادم من الهرم اتجاه محور صفط اللبن وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم نقل الجثه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



حادث الطريق الدائري اليوم

تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا من من الأهلي بوجود مصادمة ومصابين أعلى الطريق الدائري القدم من الهرم اتجاه محور صفط اللبن، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي بسيارة ميكروباص مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة أخر وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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