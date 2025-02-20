جهود مكثفة لضبط خادمة متهمة بسرقة مجوهرات ميار الببلاوي بالهرم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من جهودهم لضبط خادمة نيجيرية بتهمة سرقة مجوهرات وماس من داخل شقة الإعلامية ميار الببلاوي بمنطقة الهرم.

نشر مواصفات مجوهرات الإعلامية ميار الببلاوي

وعممت الإدارة العامة لمباحث الجيزة نشرة بمواصفات المجوهرات المسروقة من الإعلامية ميار الببلاوي على كافة محلات الصاغة والمجوهرات تحسبا لمحاولة السارق بيعها.



ويواصل تواصل رجال المباحث بالجيزة جمع تحرياتها للوقوف على ملابسات بلاغ الإعلامية ميار الببلاوي بسرقة مجوهرات وماس من شقتها بمنطقة الهرم واتهامها لخادمتها النيجيرية بارتكاب الجريمة.

سرقة مجوهرات الإعلامية ميار الببلاوي

كان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغا من الإعلامية ميار الببلاوي باكتشافها اختفاء بعض من متعلقاتها ومصوغاتها الذهبية وماس من صندوق مجوهراتها واتهمت في بلاغها خادمتها النيجيرية.



تجري مباحث الجيزة تحرياتها حول واقعة سرق مجوهرات الإعلامية ميار الببلاوي من خلال جمع التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة لبيان حقيقة الواقعة وتحديد هوية المتهم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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