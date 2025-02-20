الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة حقائب المواطنين من سياراتهم بطريق المطار بسوهاج

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام بعض الأشخاص بسرقة حقائب المواطنين من سياراتهم بأحد الطرق بسوهاج.



فيديو سرقة حقائب المواطنين من سياراتهم بطريق المطار بسوهاج



تابعت أجهزة وزارة الداخلية،تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من قيام بعض الأشخاص بسرقة حقائب المواطنين من سياراتهم بأسلوب الخطف حال عبورهم أحد المطبات الصناعية بطريق المطار بسوهاج.



وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة العسيرات بسوهاج بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام) أنه حال عودته من المطار مستقلًا سيارة ربع نقل صحبة قائدها بدائرة المركز، قام أحد الأشخاص بالصعود إلى السيارة والإستيلاء منها على (شاشة عرض،بطانية) خاصين به.. وتم ضبط مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدائرة المركز) وبحوزته المسروقات.

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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