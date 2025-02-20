الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة حقائب المواطنين من سياراتهم بطريق المطار بسوهاج

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام بعض الأشخاص بسرقة حقائب المواطنين من سياراتهم بأحد الطرق بسوهاج.
 

 فيديو سرقة حقائب المواطنين  من سياراتهم بطريق المطار بسوهاج 


تابعت  أجهزة وزارة الداخلية،تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من قيام بعض الأشخاص بسرقة حقائب المواطنين من سياراتهم بأسلوب الخطف حال عبورهم أحد المطبات الصناعية بطريق المطار بسوهاج.
 

الأمن يكشف حقيقة فيديو سيدتين تدّعيان ضبط مواطن وأشقائه دون وجه حق بالغربية

مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل شخص إثر مشادة مع نجل ضابط شرطة بـ15 مايو

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة العسيرات بسوهاج  بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام) أنه حال عودته من المطار مستقلًا سيارة ربع نقل صحبة قائدها بدائرة المركز، قام أحد الأشخاص بالصعود إلى السيارة والإستيلاء منها على (شاشة عرض،بطانية) خاصين به.. وتم ضبط مرتكب الواقعة (عامل- مقيم بدائرة المركز) وبحوزته المسروقات.

 

 وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية سرقة حقائب المواطنين مركز شرطة العسيرات مركز شرطة دارالسلام وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الأمن يكشف حقيقة فيديو سيدتين تدّعيان ضبط مواطن وأشقائه دون وجه حق بالغربية

مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل شخص إثر مشادة مع نجل ضابط شرطة بـ15 مايو

تحرير 43 ألفا و178 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

ضبط 9.5 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

منح زيارتين استثنائيتين لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة حلول شهر رمضان

ضبط صاحب مطبعة لنسخ الكتب الدراسية بدون تصريح في عين شمس

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم تماثيل أثرية "مقلدة" لاستخدامها فى أعمال النصب بالزيتون

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

"فال سيئ"، من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟ شوقي علام يُجيب

اتحاد الكرة يهدد بفسخ التعاقد مع شركة الـVAR بسبب المخالفات والابتزاز المالي

هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال؟ الإفتاء تحسم الجدل

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني بعد صدام دوري أبطال إفريقيا

المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماعات 2025

تعديل مواعيد مترو الخط الثالث بسبب مباراة الأهلي والزمالك

بفارق 32 مليون يورو، الأهلي يتفوق على الهلال السوداني في القيمة التسويقية

منوعات

المزيد

إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

تمساح يهاجم طفلا عمره 10 سنوات داخل نهر في إندونيسيا

Rocket Lab تضع في المدار قمرا صناعيا من جيل جديد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

بحضور الأهلي وبيراميدز، نتائج قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

ما هي حقيقة أمية الصحابة؟ داعية إسلامي يوضح(فيديو)

هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟ شوقي علام يُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية