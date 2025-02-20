الخميس 20 فبراير 2025
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حوادث

الأمن يكشف حقيقة فيديو سيدتين تدّعيان ضبط مواطن وأشقائه دون وجه حق بالغربية

الأمن يكشف حقيقة
الأمن يكشف حقيقة فيديو سيدتين تدّعيان ضبط مواطن

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات فيديو لسيدتين  ادعتا ضبط الشرطة  مواطن وأشقائه بدون وجه حق بالغربية .

 

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيدتين  ادعتا ضبط الشرطة  مواطن وأشقائه بدون وجه حق بالغربية 

 

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقاطع فيديو يظهر خلالها سيدتين تدعيان قيام أحد رجال الشرطة بقسم شرطة أول طنطا بالغربية بإلقاء القبض على أحد الأشخاص وأشقائه من داخل مسكنهم دون وجه حق، والتعدى بالضرب على السيدات بالمنزل والاستيلاء على مبلغ مالى.
 

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وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قامت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا بناءًا على إذن صادر من النيابة العامة بضبط أحد الأشخاص وأشقائه على ذمة إحدى القضايا دون أية تجاوزات وفى الإطار القانونى.

 

وبسؤال السيدتين القائمتين بنشر مقاطع الفيديو  أقرتا بإدعائهما الكاذب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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