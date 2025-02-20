أهلي 2010 يخسر بهدفين أمام زد

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010 أمام زد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثالثة من بطولة «زد» الدولية الودية للناشئين، التي تقام على ملاعب نادي زد بالشيخ زايد.

ومن المقرر أن يلعب الفريق غدًا الجمعة ضمن الجولتين الرابعة والخامسة أمام فيسيل كوبي الياباني وأسيك أبيدجان الإيفواري.

ويشارك «أهلي 2010» في البطولة التي تقام بنظام دوري من دور واحد، بمشاركة أندية أستون فيلا الإنجليزي وكولومبوس كرو الأمريكي وفيسيل كوبي الياباني وأسيك أبيدجان الإيفواري وزد.

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