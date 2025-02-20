في عيد ميلاده الـ 27، ماذا قدم إمام عاشور مع الأهلي؟

يحتفل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ27، فهو من مواليد 20 فبراير من عام 1998.

وفي عيد ميلاده الـ 27 يعيش إمام عاشور أفضل فتراته الكروية داخل النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، حيث نجح عاشور في تسجيل 13 هدفا حتى الآن مع الأهلي بجميع المسابقات.

وأحرز 9 أهداف في الدوري و4 في دوري أبطال إفريقيا.

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة مشوار إمام عاشور مع الأهلي حتى الآن:

ماذا قدم إمام عاشور مع الأهلي؟

وانضم إمام عاشور إلى النادي الأهلي مطلع الموسم الماضي وبالتحديد يوم 18 يوليو عام 2023، قادما من نادي ميتييلاند الدنماركي بعد رحلة احتراف قصيرة دامت قرابة الـ 6 أشهر فقط؛ ليصبح لاعبا في صفوف الأحمر لمدة 5 مواسم وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن إمام عاشور منذ انضمامه للنادي الأهلي شارك مع الفريق في 71 مباراة بجميع البطولات، استطاع خلالهم تسجيل 25 هدفًا، كما تمكن من تقديم 14 تمريرة حاسمة لزملائه بالفريق.

ونجح إمام عاشور في الحصول رفقة النادي الأهلي على 6 بطولات، بواقع؛ الدوري الممتاز مرة وحيدة، ودوري أبطال إفريقيا مرة، وكأس مصر مرة، وكأس السوبر المصري مرتين، بجانب حصد لقب بطولة أبطال نصف العالم مرة.

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