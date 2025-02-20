الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني بعد صدام دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

يلتقي  النادي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني  في  الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني 

لعب الأهلي والهلال السوداني اثنتي عشرة مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في دوري الأبطال الموسم قبل الماضي 2022-2023، ففي دور المجموعات فاز الهلال ذهابًا بملعبه في مدينة أم درمان بهدف للا شيء، وفي لقاء القاهرة فاز الأهلي بثلاثة أهداف للا شيء أحرز محمود كهربا هدفًا وحسين الشحات هدفين.

فاز الأهلي في خمس مباريات وفاز الهلال في ثلاث مباريات وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي أحد عشر هدفًا وتلقت شباكه سبعة أهداف.

الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 

وشهد الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا تأهل 6 أندية عربية، هي الأهلي وبيراميدز، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، الترجي التونسي، والجيش الملكي المغربي، إضافة إلى ناديي ماميلودي صن داونز وأورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا.

بطولة كأس الكونفدرالية

أما على صعيد بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، فقد نجح الزمالك والمصري في التأهل إلى دور ربع النهائي، حيث تصدر الزمالك مجموعته بينما حل المصري في المركز الثاني.

وسيواجه الزمالك، حامل لقب النسخة الماضية، أحد الفرق التالية شباب قسنطينة الجزائري، ستيلينبوش الجنوب إفريقي، أو أسيك ميموزا الإيفواري.

في المقابل، سيواجه المصري، وصيف مجموعته، أحد الأندية القوية مثل اتحاد العاصمة الجزائري، نهضة بركان المغربي، أو سيمبا التنزاني.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية 

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الأفريقي.

وحدد كاف مواعيد مباريات دور ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث ستُقام مباريات الذهاب في دوري أبطال إفريقيا أيام 1 و2 و8 و9 أبريل 2025، بينما تُلعب مباريات الذهاب في كأس الكونفدرالية يومي 2 و9 أبريل 2025 أما مباريات الإياب، فمن المقرر أن تُقام بعد أسبوع من مواجهات الذهاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الهلال السودانى دوري أبطال أفريقيا الأهلي و الهلال السوداني الأهلي

مواد متعلقة

صدام قوي ينتظر الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حال تخطي الهلال السوداني

الأهلي يلتقي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

"فال سيئ"، من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

خط الصعيد، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب (فيديو)

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني بعد صدام دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يلتقي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

غدا، السيسي يشارك في اجتماع حول القضية الفلسطينية بحضور قادة السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن

طقس الغد، الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة

خالد الجندي: هذا الفعل البسيط يعادل أجر وثواب حجة أو عمرة تامة (فيديو)

تعرف على نتائج قرعة ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية

منوعات

المزيد

إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

تمساح يهاجم طفلا عمره 10 سنوات داخل نهر في إندونيسيا

Rocket Lab تضع في المدار قمرا صناعيا من جيل جديد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

بحضور الأهلي وبيراميدز، نتائج قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يتعامل الإنسان مع الأوقات التي تكون فيها الحياة صعبة؟ نصائح خاصة من أمين الفتوى

الإفتاء توضح حكم شرب الماء بدون قصد أثناء السباحة في رمضان (فيديو)

خالد الجندي: هذا الفعل البسيط يعادل أجر وثواب حجة أو عمرة تامة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية