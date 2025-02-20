الخميس 20 فبراير 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يجدد اقتحاماته لمناطق بالضفة الغربية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت مصادر فلسطينية محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت في الساعات الأخيرة عددا من البلدات في محافظة رام الله والبيرة، منها ترمسعيا، وكوبر، وبرهام، وبيرزيت، ودير ابزيع.

الاحتلال يجدد اقتحام مدن بالضفة الغربية 

وذكرت مواقع التواصل أن قوات الاحتلال ألقت قنبلة غاز داخل مركبة عمومية على مدخل بلدة ترمسعيا شمالي رام الله.

وكما نشرت فيديوهات لحرق جيش الاحتلال بناية سكنية في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن محمود عباس يدعو للعمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى في غزة والضفة والقدس مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

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قوات الاحتلال تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية في مخيم طولكرم

وأقدمت قوات الاحتلال على هدم عشرات المنازل والمحال التجارية في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، الذي يتعرض لعملية عسكرية إسرائيلية منذ أكثر من 3 أسابيع.

وواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ25 على التوالي، حيث قامت القوات الإسرائيلية بهدم 16 منزلا، وسط تحذير من تغيير معالم المخيم، في عملية مشابهة لتلك التي حدثت في مخيم جنين.

 

بناء أكثر من 100 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية

وكانت إسرائيل قامت ببناء أكثر من 100 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربية، تتراوح بين نقاط استيطان على التلال، ومجتمعات متكاملة تشبه المدن الصغيرة والضواحي، مع مبان سكنية ومراكز تجارية وحدائق.

 

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الضفة الغربية قوات الاحتلال رام الله مخيم نور شمس جيش الاحتلال

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