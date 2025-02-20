أشار رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا، كيريل بودانوف (مدرج في روسيا في قائمة الإرهابيين المتطرفين)، إلى أن القتال سيتوقف هذه السنة، حسب صحيفة "Strana.ua".

وقف لإطلاق النار

وصرح بودانوف قائلا: "أعتقد أننا سنتوصل هذا العام إلى وقف لإطلاق النار. أما بخصوص مدى فعاليته، فهذه مسألة أخرى". كما أضاف أن كل الظروف مهيأة لهذا الغرض.

وصف فلاديمير زيلينسكي بالديكتاتور

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليوم السابق، قد وصف فلاديمير زيلينسكي بالديكتاتور واتهمه برفض إجراء الانتخابات، داعيا إلى تصويت شعبي، كما أشار إلى انخفاض شعبية الرئيس الأوكراني المنتهية صلاحياته.

موضوع تنظيم الانتخابات في أوكرانيا

كما أكد الرئيس الأمريكي إلى أن موضوع تنظيم الانتخابات في أوكرانيا ليس مطلبا من روسيا، بل هو أمر يثير قلق دول "كثيرة". وفي رأيه، يريد زيلينسكي مواصلة القتال من أجل الحفاظ على "لقمة عيشه". كما أكد ترامب أن البيت الأبيض يجري مفاوضات ناجحة لإنهاء النزاع في أقرب وقت.



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