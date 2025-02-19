ترامب يصف زيلينسكي بالديكتاتور ويوجه نصيحة له لعدم فقد أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية، أنفقت على الحرب في أوكرانيا أكثر من أوروبا بـ200 مليار دولار.

ترامب يصف زيلينسكي بالدكتاتور

وأوضح ترامب أن الحرب في أوكرانيا مهمة بالنسبة لأوروبا أكثر بكثير مما هي مهمة لأمريكا.

كما أشار ترامب إلى أن زيلنسكي ديكتاتور يرفض إجراء انتخابات وأن أرقامه في استطلاعات الرأي ضعيفة جدا.

زيلينسكي يدعي فقد المساعدات الأمريكية

واختتم ترامب حديثه قائلا: زيلنسكي يعترف بأن نصف الأموال التي أرسلناها إليه مفقودة.

وقبل وقت سابق اليوم رد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التى هاجمه فيها واعتبره أنه غير كفء.

زيلينسكي يرد على إهانة ترامب

وقال زيلينسكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعيش فيما أسماه "فضاء التضليل الإعلامي" الروسي.

وأضاف الرئيس الأوكراني للصحفيين، اليوم الأربعاء، أنه يكن احتراما كبيرا للشعب الأمريكي الذي دعم بلاده كثيرا، ولترامب أيضا.

لكنه اعتبر أن ترامب، "يعيش للأسف ضمن التضليل الروسي"، وفق وصفه.

زيلينسكي يتهم ترامب بترديد معلومات مضللة

مؤكدا، أنه يحق لأي دولة إجراء محادثات ثنائية مع أي طرف تختاره، إلا أنه رأى أن حوار الولايات المتحدة المباشر مع روسيا في السعودية، ساعد بوتين على الخروج من عزلته الطويلة، بعدما أخرج من المسرح الدولي على مدى السنوات الثلاث الماضية، أي منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

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