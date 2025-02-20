مدير صحة العاشر تتفقد مركز صحة الأسرة بالمجاورة الأولى

قامت اليوم الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة الإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان، وفريق إشراف الإدارة بالمرور على مركز صحة الأسرة بالمجاورة الأولى، وذلك لمتابعة سير العمل وضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين.

المرور على مختلف عيادات المركز

وخلال المرور تفقدت مديرة الإدارة مختلف عيادات المركز، حيث تم المرور على العيادة الخارجية، والصيدلية، ومعمل فحوصات الدم والمتوطنة، وغرفة التطعيمات ومتابعة الطفل، متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وحفظ الطعوم بسلسلة التبريد وفقًا لدرجات الحرارة المناسبة لها.

التفتيش على توافر الادوية وتاريخ صلاحيتها

كما تفقدت غرفة الطوارئ وتم التأكد من توافر الأدوية وتاريخ صلاحيتها بدولاب الطوارئ، والتأكد من عمل أسطوانة الأكسجين وجهاز النيوبليزر، كما توجه لغرفة ملفات طب الأسرة، وتم فحص بعض الملفات والتأكد من استكمالها.

تفقد الخدمات المقدمة للمبادرات الصحية المختلفة

كما تفقدت أيضا الخدمات الطبية للمواطنين بالمبادرات الرئاسية الصحية المختلفة، من دعم صحة المرأة، وصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، متابعة تفعيل مبادرة الألف يوم الذهبية بعد تجهيز غرفة المشورة بالمركز.

أهمية التثقيف الصحي

مؤكدة على أهمية التوعية والتثقيف الصحي، وعلى أهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وفقًا للمعايير المعتمدة.

تفقد عيادات طب الأسرة

كما تفقدت عيادات طب الأسرة ومبادرة "قلبك أمانه"، وطب الأسنان، وتنظيم الأسرة، وتم التأكد من توافر المستلزمات، ووسائل تنظيم الأسرة، وتم التأكد من الالتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى بهم.

الاجتماع بفريق الإشراف وسرد السلبيات

وفي نهاية المرور تم الاجتماع بفريق إشراف الإدارة ومديرة المركز ورئيسة التمريض لمناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها وقدمت الشكر والتقدير لمديرة المركز والفريق الطبي بالمركز.

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