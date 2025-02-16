الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة العاشر تكثف برامج مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض

صحة العاشرتكثيف مكافحةالذباب
صحة العاشرتكثيف مكافحةالذباب والبعوض وناقلات الأمراض

أكدت  الدكتورة هدى ناجى مديرة الإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان  بمحافظة الشرقية  أنه اليوم قامت الدكتورة هبه أشرف مديرة قسم المتوطنه وناقلات الأمراض بالإدارة  وفرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، ومكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد باستخدام مواتير الرش الأرضية.

مديرة صحة العاشر من رمضان تتفقد الخدمات الطبية بالحي 15

تجمعات القمامة والحشرات الزاحفة 

وقالت أنه أيضا تم رش الذباب البالغ ويرقات الذباب على تجمعات القمامة، والحشرات الزاحفة بالأسواق، ودورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، من خلال الرشاشات الظهرية 

أعمال الترصد الحشرى 

 وتم القيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، هذا بالإضافة إلي أعمال التصنيف الحشري 

انتشار الملاريا والفلاريا 

وهو مايجرى للحفاظ علي المواطنين من إنتشار الملاريا والفلاريا، مع الإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع أحياء ومجاورات المدينه وذلك ضمن خطة الوزارة لتجنب إنتشار الأمراض المعدية، وللحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين

مديرة صحة العاشر من رمضان تتفقد المركز الطبي للحي 15

مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان 

وذلك ياتى تزامنًا مع فعاليات المبادرة الرئاسيةبداية جديدة لبناء الإنسان والتي انطلقت يوم الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفاروزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتورة هبة اشرف مديرة قسم المتوطنة ناقلات الامراض فرق ادارة مكافحة ناقلات الامراض تكثيف برنامج المقاومة الدكتورة هدى مصطفى مديرة الادارة الصحية العاشر من رمضان محافظة الشرقية

مواد متعلقة

مديرة صحة العاشر من رمضان تتفقد الخدمات الطبية بالحي 15

مديرة صحة العاشر من رمضان تتفقد المركز الطبي للحي 15

مديرة صحة العاشر بالشرقية تؤكد أهمية فيتامين د للأطفال

صحة العاشر من رمضان تنظم حملات تفتيش على المنشآت الغذائية

ads

الأكثر قراءة

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

السيسي يؤكد لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار بغزة

محمد صلاح يستهدف رقمين قياسيين أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

قرار جمهوري بتجديد تعيين اللواء خيرت بركات رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 25

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد 16 فبراير 2025

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

منوعات

المزيد

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

اختفاء 151 مليون دولار من أموال إطعام الجيش الأمريكي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

سنة الله، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 62 من سورة الأحزاب (فيديو)

ماذا تقول الملائكة للكافرين يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية