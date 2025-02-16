صحة العاشر تكثف برامج مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض

أكدت الدكتورة هدى ناجى مديرة الإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية أنه اليوم قامت الدكتورة هبه أشرف مديرة قسم المتوطنه وناقلات الأمراض بالإدارة وفرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، ومكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد باستخدام مواتير الرش الأرضية.

تجمعات القمامة والحشرات الزاحفة

وقالت أنه أيضا تم رش الذباب البالغ ويرقات الذباب على تجمعات القمامة، والحشرات الزاحفة بالأسواق، ودورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، من خلال الرشاشات الظهرية

أعمال الترصد الحشرى

وتم القيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، هذا بالإضافة إلي أعمال التصنيف الحشري

انتشار الملاريا والفلاريا

وهو مايجرى للحفاظ علي المواطنين من إنتشار الملاريا والفلاريا، مع الإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع أحياء ومجاورات المدينه وذلك ضمن خطة الوزارة لتجنب إنتشار الأمراض المعدية، وللحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين

مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان

وذلك ياتى تزامنًا مع فعاليات المبادرة الرئاسيةبداية جديدة لبناء الإنسان والتي انطلقت يوم الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفاروزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية،

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