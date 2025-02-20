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خارج الحدود

إعلام عبري: جيش الاحتلال يعتزم إقامة مراسم استقبال لجثامين الأسرى الأربعة

جثامين الأسري الإسرائيليين،
جثامين الأسري الإسرائيليين، فيتو

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال سيقيم مراسم استقبال لجثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة.

 

تسلم الصليب الأحمر جثامين 4 أسرى إسرائيليين

 وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تسلم الصليب الأحمر جثامين 4 أسرى إسرائيليين.

وغادرت سيارات الصليب الأحمر خان يونس في قطاع غزة بعد تسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين.

 

إطلاق سراح 6 أسرى إسرائيليين أحياء من غزة يوم السبت

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 6 أسرى إسرائيليين أحياء من غزة يوم السبت المقبل.

 

استكمال تسليم باقي الجثامين المتفق عليها في المرحلة الأولى خلال الأسبوع 

 وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس تسليم أربعة من جثامين أسرى الاحتلال اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة "بيباس".

وحسب تصريحات رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس الوفد المفاوض خليل الحية؛ فسيتم استكمال تسليم باقي الجثامين المتفق عليها في المرحلة الأولى خلال الأسبوع السادس.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الحركة المتواصلة في إنجاح وإنجاز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال وتمهيدًا للانخراط في المرحلة الثانية منه وتجاوبًا مع جهود الوسطاء وفق ما أعلنه الحية.

 

جدية حركة حماس في تنفيذ بنود الاتفاق 

وأصدرت الحركة قرار بالإفراج يوم السبت 22 فبراير الجاري عن بقية أسرى الاحتلال الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى وعددهم ستة على أن يفرج العدو عمن يقابلهم من الأسرى الفلسطينيين  حسب الاتفاق.

وقال الحية: “هذه الخطوات تعكس جدية الحركة في تنفيذ بنود الاتفاق كما وردت واستجابةً لجهود الوسطاء”.

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