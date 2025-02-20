لحظة تسليم توابيت جثامين الأسرى الإسرائيليين في غزة (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو لحظات تسليم توابيت جثامين الأسرى الإسرائيليين بمشاركة ممثلي فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

تسلم الصليب الأحمر جثامين 4 أسرى إسرائيليين

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تسلم الصليب الأحمر جثامين 4 أسرى إسرائيليين.

وغادرت سيارات الصليب الأحمر خان يونس في قطاع غزة بعد تسلم جثامين 4 أسرى إسرائيليين.

إطلاق سراح 6 أسرى إسرائيليين أحياء من غزة يوم السبت

وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 6 أسرى إسرائيليين أحياء من غزة يوم السبت المقبل.

استكمال تسليم باقي الجثامين المتفق عليها في المرحلة الأولى خلال الأسبوع

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس تسليم أربعة من جثامين أسرى الاحتلال اليوم الخميس 20 فبراير الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة "بيباس".

شاهد| تسليم توابيت جثامين الأسرى الإسرائيليين

بمشاركة ممثلي فصائل المقاومة العسكرية#شاهد_المسيرة pic.twitter.com/QGPYhcGuTn — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) February 20, 2025

وحسب تصريحات رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس الوفد المفاوض خليل الحية؛ فسيتم استكمال تسليم باقي الجثامين المتفق عليها في المرحلة الأولى خلال الأسبوع السادس.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الحركة المتواصلة في إنجاح وإنجاز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال وتمهيدًا للانخراط في المرحلة الثانية منه وتجاوبًا مع جهود الوسطاء وفق ما أعلنه الحية.

شاهد | مركبات الصليب الأحمر تغادر موقع التسليم شرق خانيونس بعد أن استلمت جثامين أربعة أسرى إسرائيليين ضمن صفقة طوفان الأحرار#شاهد_المسيرة pic.twitter.com/NZgZ9B6jr5 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) February 20, 2025

جدية حركة حماس في تنفيذ بنود الاتفاق

وأصدرت الحركة قرار بالإفراج يوم السبت 22 فبراير الجاري عن بقية أسرى الاحتلال الأحياء المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى وعددهم ستة من بينهم الأسيران "هشام السيد" و"أڤيرا منغستو" على أن يفرج العدو عمن يقابلهم من الأسرى الفلسطينيين حسب الاتفاق.

وقال الحية: “هذه الخطوات تعكس جدية الحركة في تنفيذ بنود الاتفاق كما وردت واستجابةً لجهود الوسطاء”.

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