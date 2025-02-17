حماس تؤكد التزامها بالاتفاق، وحكومة الاحتلال تدعو لتهجير سكان غزة لدول الجوار

أكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، أن الحركة ملتزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على أن الاحتلال يحاول التهرب من التزاماته.

إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاحتلال

وأوضح إسماعيل رضوان، أن إسرائيل تماطل في تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، مما يعرقل سير العملية المتفق عليها، كما شدد على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق دون تأخير أو مماطلة.

وأضاف، أن حماس ملتزمة بتوقيت إطلاق سراح الأسرى وفق ما تم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أن تنفيذ ذلك مرهون بالتزام الاحتلال ببنود الاتفاق بشكل كامل.

على نفس الصعيد، أدلى المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ديفيد مينسر، بعدد من التصريحات حول قضايا المنطقة، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أكد خلالها، أن السياسات السابقة لم تحقق أي نتائج في النزاع، مشددًا على الحاجة إلى حلول مبتكرة.

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تطالب بتهجير الفلسطينيين

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية ترحب بالأفكار التي طرحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، معتبرةً أنها توفر خيارات أفضل للفلسطينيين العاديين.

وتابع مينسر، أن إسرائيل تعتقد أن الأفكار التي طرحها ترامب بشأن القضية الفلسطينية يمكن أن تحقق مستقبلًا أفضل للفلسطينيين، وفق زعمه.

وأوضح أن تل أبيب ترى أن الفلسطينيين في غزة يمكنهم البحث عن حياة جديدة خارج القطاع، معتبرًا أن الدول العربية المجاورة مسؤولة عن استقبالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.