الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو: لن تكون هناك مرحلة ثانية لاتفاق غزة دون تفكيك حماس

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

 قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، إن اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" انتهى، أمس الإثنين، دون قرار بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

 

أي خطوة نحو المرحلة الثانية من الصفقة لن تتم إلا بموافقة وزراء الكابينت

 وذكرت أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التزم لوزراء الكابينت، بأنه "لن تكون هناك مرحلة ثانية للصفقة دون تفكيك حركة حماس"، حسب الهيئة.

ووعد نتنياهو وزراء الكابينت بأن أي خطوة نحو المرحلة الثانية من الصفقة لن تتم إلا بموافقتهم.

 

ترامب يريد استمرار الصفقة وإطلاق المزيد من المحتجزين

 وذكرت الهيئة أن الرسائل القادمة من الولايات المتحدة، تُشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد استمرار الصفقة وإطلاق المزيد من المحتجزين.

واستطردت أن نتنياهو يحاول الموازنة بين ضغوط واشنطن ومتطلبات الكابينت؛ مما يزيد من تعقيد موقفه السياسي داخل حكومته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكابينت غزة بنيامين نتنياهو مرحلة ثانية للصفقة حركة حماس تفكيك حركة حماس نتنياهو

مواد متعلقة

مدير مكتب نتنياهو السابق، من هو يوسى شيلي سفير إسرائيل الجديد فى الإمارات

إذاعة جيش الاحتلال: إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو غدا

نتنياهو: ملتزم بخطة ترامب لإنشاء غزة مختلفة

رئاسة وزراء الاحتلال: نتنياهو أوقف شهادته في المحكمة لعقد مشاورة أمنية عاجلة

يديعوت أحرونوت: منع نتنياهو من التحدث خلال جلسة محاكمته بتهمة الفساد

الأكثر قراءة

التعليم توضح موقف الغياب في المدارس خلال رمضان

هيئة الدواء تحذر الحوامل من استخدام هذه الأدوية: تسبب تشوهات للأجنة

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 (آخر تحديث)

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025 وقيمتها، التفاصيل كاملة

أهدى لها عقدا من الألماس، حقيقة خطبة نبيلة عبيد وثري عربي شاب

ارتفاع جديد في أسعار البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025

بتوقيت القاهرة، الفيفا يعلن مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

منوعات

المزيد

إيطاليا تصادر كوكايين بقيمة 132 مليون دولار

دوافع انتقامية طائفية، سوري يذبح والديه وشقيقه الأصغر

مقدمة مسلسل "Daredevil: Born Again" ستحتوي على رسوم متحركة

الديوان الملكي الهاشمي يعلن خضوع ملك الأردن لعملية جراحية اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

12 عادة خاطئة للمصريين في رمضان.. احذر منها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

تفسير رؤية البومة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سيئة

تثبيت المؤمنين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 15 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية