نتنياهو: لن تكون هناك مرحلة ثانية لاتفاق غزة دون تفكيك حماس

قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، إن اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" انتهى، أمس الإثنين، دون قرار بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

أي خطوة نحو المرحلة الثانية من الصفقة لن تتم إلا بموافقة وزراء الكابينت

وذكرت أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التزم لوزراء الكابينت، بأنه "لن تكون هناك مرحلة ثانية للصفقة دون تفكيك حركة حماس"، حسب الهيئة.

ووعد نتنياهو وزراء الكابينت بأن أي خطوة نحو المرحلة الثانية من الصفقة لن تتم إلا بموافقتهم.

ترامب يريد استمرار الصفقة وإطلاق المزيد من المحتجزين

وذكرت الهيئة أن الرسائل القادمة من الولايات المتحدة، تُشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد استمرار الصفقة وإطلاق المزيد من المحتجزين.

واستطردت أن نتنياهو يحاول الموازنة بين ضغوط واشنطن ومتطلبات الكابينت؛ مما يزيد من تعقيد موقفه السياسي داخل حكومته.

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