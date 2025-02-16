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جامعة بني سويف تنظم دورة إعداد المدربين بالتعاون مع الأعلى للجامعات

جامعة بني سويف تنظم
جامعة بني سويف تنظم دورة إعداد المدربين، فيتو

نظّم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بني سويف، دورة تدريبية متخصصة في "إعداد المدربين"، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات وتحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وبإشراف الدكتور جمعة سعيد تهامي، مدير المركز.

 

تأهيل أعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف

 

وأكدت جامعة بني سويف، في بيان لها، أن الدورة تُنفذ على مرحلتين، ويشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة بهدف تأهيلهم للحصول على الاعتماد في مجال التدريب.

 

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الدورة تهدف إلى تزويد المدربين بالمعارف والمهارات الأساسية والاتجاهات التي تتيح لهم القدرة على تنفيذ وإدارة البرامج التدريبية بفعالية. 

 

نقل الخبرات والمهارات بجامعة بني سويف

 

وأضاف رئيس جامعة بني سويف، أن الهدف من هذه الدورة هو تمكين المشاركين من نقل الخبرات والمعارف والمهارات بشكل كفء بين كافة منتسبي الجامعة، مما يسهم في تعزيز تطوير الموارد البشرية بالجامعة. 

 

أشار الدكتور منصور حسن، إلى أن الجامعة تواصل جهودها في توفير التدريب والتطوير المستمر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة في مجال تطوير التعليم والبحث الأكاديمي.

 

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن هذه الدورة تعد جزءًا من استراتيجية الجامعة في تحسين الأداء الأكاديمي والإداري، وهو ما يساعد في رفع جودة العملية التعليمية وتعزيز قدرة الهيئة التدريسية على التأثير بشكل إيجابي في العملية التعليمية، بما يعود بالنفع على الطلاب والجامعة بشكل عام.

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