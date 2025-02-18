رحلة مليئة بالإثارة، صور توثق تخفي نمور الثلوج مع الجبال

وثقت مصورة هندية، طريقة تخفي نمور الثلوج مع الجبال، إذ تمتزج بشكل مثالي مع البيئة الوعرة في جبال الهيمالايا.

توثيق نمور الثلوج في وادي سبيتي

وقالت المصورة الهندية خوشبو شارما لموقع "سي إن إن": أنها تلاحق هذه "القطة المراوغة" منذ عام 2010.

وأوضحت، أنها قامت بتوثيق نمرالثلوج في وادي سبيتي، الذي يقع في ولاية هيماجل برديش شمال الهند.

نمور الثللوج، فيتو

تصف المصورة الهندية لحظة توثيق نمور الثلوج قائلة: "لا تستطيع الكلمات أن تصف الشعور عند مشاهدة بعضٍ من أكثر القطط الكبيرة مراوغة في العالم".

تعتبر المصورة الهندية نفسها، بأنها من بين قلة من الأشخاص المحظوظين في العالم الذين تمكنوا من توثيق لحظة تزاوج نمور الثلوج.

طريقة تخفى نمور الثلوج فى الجبال

وتتذكر قائلة: "كانت نمور الثلوج جالسة بفرائها الكثيف ذات اللونين الرمادي والأسود، ما جعلها تندمج بسلاسة مع المناظر الطبيعية البيضاء في سبيتي".

وأضافت: "لم يكن هناك ما يكسر سكون المشهد سوى الهمسات الناعمة للثلوج المتساقطة، ما أعطى جوًا ساحرًا من القوة والجمال في آن واحد".

نمور الثلوج، فيتو

تتميز نمور الثلوج بمدى تأقلمها بشكل جذاب وقوي مع بعضٍ من أقسى البيئات على وجه الأرض، حيث تعيش في جبال آسيا الوسطى الوعرة، غالبًا على ارتفاعات شاهقة، ولديها قدرة على التخفي والبقاء في ظل ظروف البرد القارس.

الفرو السميك المرقط لهذه الحيوانات لا يساعدها فقط على التمويه وسط المناظر الطبيعية الصخرية المغطاة بالثلوج، ولكنه يحافظ أيضًا على دفئها في ظل درجات حرارة قد تنخفض أحيانًا إلى 45 درجة مئوية تحت الصفر".

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