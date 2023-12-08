الجمعة 08 ديسمبر 2023
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قفز في حديقة حيوانات فالتهمته النمور ولم تبق إلا الحذاء

نمور مفترسة، فيتو
نمور مفترسة، فيتو

اضطرت حديقة حيوانات في باكستان لإغلاق أبوابها بعدما هاجمت نمور رجلًا حتى الموت، في حادث اكتُشف أثناء تنظيف روتيني، وفق مسؤولين، أمس الخميس.

وقد تم العثور على الجثة، صباح الأربعاء الماضي، في حديقة حيوانات شيرباج في باهاوالبور في إقليم البنجاب بعدما اكتشف موظفون أحد النمور الثلاثة يحمل حذاء في فمه.

حديقة الحيوانات مغلقة 

من جانبه، قال المسؤول في هيئة الحياة البرية في المنطقة علي عثمان بخاري: "حديقة الحيوانات مغلقة الآن فيما نعمل على تحديد الطريقة التي دخل منها الرجل".
وتدل حالة الجثة أن الهجوم كان في وقت متقدّم مساء الثلاثاء الماضي.
فيما قال بخاري: "لم ينشر تقرير التشريح لكن الأدلة التي جمعت من الحظيرة تشير إلى أنه كان على قيد الحياة عندما هاجمته النمور".

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قفز إلى النمور

وأكد: "لم تخرج النمور من حظيرتها لمهاجمة الرجل، بل هو الذي قفز إليها".
واضاف بخاري: "إذا وجدنا ثغرة أمنية، سنعالجها. وإذا لزم الأمر، سنعيّن حراس أمن خاصين".
وحتى الآن لم تعرف هوية الضحية ولم يطالب أحد بالجثة.

التحقيق في الحادث

وأصدر رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بالبنجاب، محسن نقفي، قرارا بتشكيل لجنتين منفصلتين للتحقيق في الحادث الصادم.
وأظهر التقرير الأولي للتشريح، في الوقت نفسه، تمزيق أوصال الضحية، وأن الرجل حاول الدفاع عن نفسه، إلا أن الحيوانات المفترسة هاجمته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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