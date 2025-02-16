جامعة بني سويف تستضيف اجتماع اللجنة المناخية المصرية

استضاف قسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة بني سويف اجتماع اللجنة المناخية المصرية، وذلك برعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تحت إشراف الدكتور محروس إبراهيم، عميد كلية الآداب، وبمشاركة ممثلين من 18 جامعة مصرية، بالإضافة إلى أعضاء ومقرري اللجنة العلمية لتخصصات الجغرافيا والمناخ.

التغيرات المناخية والتنمية المستدامة

وأشار الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إلى أهمية هذا الاجتماع في تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي في مجال التغيرات المناخية، حيث أُقيمت على هامش الاجتماع ندوة علمية تناولت موضوعات حيوية تتعلق بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

وشمل الاجتماع عدة محاور، من أبرزها تقييم استخدام أسطح المباني في الزراعة، وتوليد الطاقة الشمسية كوسيلة للتكيف مع التغيرات المناخية، كما تم مناقشة التحديات التي تطرأ نتيجة للتغيرات المناخية، وسبل مواجهة هذه التحديات من خلال دور الأفراد والمؤسسات في دعم الجهود الوطنية لمكافحة آثار التغير المناخي.

تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود جامعة بني سويف لدعم البحث العلمي المتعلق بالتغيرات المناخية، وتبادل الخبرات بين مختلف الجامعات المصرية، بهدف تطوير حلول علمية وعملية للتعامل مع هذه القضية العالمية.

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