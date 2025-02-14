إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل بسيارة ملاكي ببني سويف

أصيب 5 أشخاص اليوم الجمعة في حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد، أمام قرية كوم أبو خلاد بدائرة مركز ناصر شمال المحافظة، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد أمام قرية كوم أبو خلاد بدائرة مركز ناصر، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور طارق عباس بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي.

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