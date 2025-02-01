طالبة صينية مؤيدة لفلسطين أول ضحايا قانون ترامب ضد المهاجرين

ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت، أن السلطات قامت بإلغاء تأشيرة طالبة صينية من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، بذريعة تنظيمها لمظاهرات مؤيدة لفلسطين.

ترحيل طالبة من أصل صيني

وألغت السلطات الأمريكية تأشيرة الطالبة الصينية ليو لي جون من جامعة كاليفورنيا بعد تنظيمها لمظاهرات مؤيدة لفلسطين.

وتم إلقاء القبض على ليو لي جون وهي طالبة دراسات عليا من أصل صيني في مايو 2024، أثناء الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

ويأتي إلغاء تأشيرة ليو في أعقاب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعم معالجة معاداة السامية، ويهدد أحد الأحكام الرئيسية للأمر، بإلغاء التأشيرات للطلاب الدوليين المشاركين في النشاط المؤيد لفلسطين.

وقضية ليو هي الأولى من نوعها في حالات إلغاء التأشيرة بموجب السياسة الجديدة، ويوجه الأمر التنفيذي الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك التعليم والدولة والأمن الداخلي، لتطوير توصيات حول كيفية مراقبة أنشطة الطلاب والموظفين الأجانب المشاركين في مثل هذه الاحتجاجات والإبلاغ عنها.

بالإضافة إلى ذلك، يطلب من هذه الوكالات تقديم توصيات إلى البيت الأبيض في غضون 60 يوما بشأن الأدوات القانونية المتاحة لمكافحة معاداة السامية.

وكانت ليو من بين مئات الطلاب في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة.

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