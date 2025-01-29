الأربعاء 29 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب يوقع قانون"لاكن رايلي " لقمع المهاجرين غير الشرعيين

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أفادت وكالة أنباء “فرانس برس”، اليوم الأربعاء، أن ترامب وقع قانونا لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين المشتبه في ارتكابهم جرائم.

ترامب يوقع قانونا لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين المشتبه في ارتكابهم جرائم

 ووقع ترامب قانون "لانكن رايلي" الذي يمنح قوات إنفاذ القانون سلطات أوسع في القبض على المهاجرين غير الشرعيين المشتبه في ارتكابهم جرائم.

وأعلن فتح منشأة في جوانتانامو لاحتجاز حوالي ٣٠ ألفا من المهاجرين غير الشرعيين.

 وينص  قانون "لاكن رايلي"


يركز أول مشروع قانون يرسله الكونجرس الجديد بقيادة الجمهوريين إلى مكتب الرئيس ترامب على أولوية كبرى لولايته الثانية، وينص قانون "لاكن رايلي"، على توجيه السلطات لترحيل المهاجرين المتهمين - ولم تتم إدانتهم بعد - بجرائم محددة، إذا كانوا موجودين في البلاد بشكل غير قانوني.

وجاء إقرار مشروع القانون في الوقت الذي بدأ فيه ترامب حملته الموعودة على الحدود من خلال إصدار أوامر تنفيذية ومذكرات رئاسية وتوجيهات سياسية للحد من تدفق المهاجرين إلى البلاد.

سبب التسمية


وسمي مشروع القانون على اسم طالب يبلغ من العمر 22 عامًا قُتل في ولاية جورجيا في عام 2024 على يد مهاجر من فنزويلا يعيش بشكل غير قانوني في البلاد وكان معروفًا بالفعل للشرطة بتهمة السرقة.

ويرى المؤيدون أن القانون له تأثير رادع ويعزز السلامة العامة بينما يحذر المنتقدون من استغلال هذه المأساة لتبرير اتخاذ إجراءات قاسية بشكل غير متناسب ضد المهاجرين.

وتتضمن هذه الإجراءات جرائم محددة قد تؤدي إلى احتجاز وترحيل أي شخص غير مصرح له بالدخول إلى الولايات المتحدة.

وتشمل هذه الجرائم السرقة والسطو وسرقة المحلات والاعتداء على ضابط شرطة وأي جريمة تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الجسدية.

وينص مشروع القانون على احتجاز الأشخاص الذين يتم القبض عليهم أو توجيه الاتهام إليهم أو الاعتراف بارتكاب مثل هذه الجريمة، دون أن يشترط إدانتهم أولًا.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قبل وقت سابق وقف المنح والقروض وغيرها من المساعدات الفيدرالية، وفقًا لمذكرة حكومية مسربة، أكدها البيت الأبيض لاحقًا.

وتأمر المذكرة المكونة من صفحتين، والصادرة عن القائم بأعمال رئيس مكتب الميزانية في البيت الأبيض، الوكالات بـ "إيقاف جميع الأنشطة المتعلقة بالالتزامات أو صرف جميع المساعدات المالية الفيدرالية مؤقتًا".

ولا يزال الكثير من التفاصيل حول الأمر، الذي دخل حيز التنفيذ  امس الثلاثاء، غير واضحة، مما أثار بلبلة واسعة النطاق.

ويمكن أن يؤدي ذلك الأمر الرئاسي إلى شل مليارات الدولارات المخصصة للبرامج الفيدرالية، مثل الإغاثة من الكوارث وأبحاث السرطان

وفي سياق آخر، كشف مسئول فى البيت الأبيض، اليوم، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيوقع أمرا تنفيذيا يهدف لترحيل طلاب الجامعات غير الأمريكيين المتعاطفين مع فلسطين.

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لترحيل الطلاب المتعاطفين مع فلسطين


ووفق المسئول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا، الأربعاء، بهدف ما أسماه "مكافحة معاداة السامية"، ويتوعد بترحيل طلاب الجامعات غير الأمريكيين والأجانب المقيمين الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين و"المتعاطفين مع حركة حماس".

وكانت عدة جامعات أمريكية قد شهدت تظاهرات حاشدة على مدار العام الماضي ضد العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تسببت فى استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني وأسفرت عن إصابة ما يزيد على 110 آلاف إصابة.

 

ترامب يوقع قرارين بشأن المدارس ومعاداة السامية


فى ذات السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن ترامب سيوقع الأربعاء قرارين بشأن المدارس ومعاداة السامية.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب سيوقع قرارا تنفيذيا "يتعلق باختيار المدارس ويوقف التمويل للمدارس الحكومية الداعمة لنظرية العرق النقدية وغيرها من المسائل المثيرة للانقسام في مناهجها التعليمية".

وأضافت كارولاين ليفيت، أن ترامب سيوقع أيضا قرارا تنفيذيا يتعلق بمعاداة السامي دون كشف المزيد من التفاصيل.

 

 

 

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