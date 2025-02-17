الإثنين 17 فبراير 2025
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رياضة

النصر السعودي يتعادل مع برسبوليس الإيراني سلبيا في دوري أبطال آسيا (صور)

النصر
النصر

انتهت مباراة فريق النصر السعودي  مع نظيره برسبوليس الإيراني بالتعادل السلبي بدون أهداف   اليوم الإثنين، في إطار الجولة الثامنة من مرحلة المجموعات لـ دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الجاري 2024- 2025.

يذكر أن النصر ضمن في وقت سابق تأهله إلى دور الـ16 في نخبة آسيا.

تشكيل النصر ضد برسبوليس 

وجاء تشكيل النصر كالتالي: 

حراسة المرمى: راغد النجار

الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، محمد آل فتيل، ماجد قشيش.

الوسط: عبد المجيد الصليهم، مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو جابرييل.

الهجوم: أيمن يحيى، عبد الرحمن غريب، محمد مران.

ويجلس على مقاعد بدلاء النصر: أحمد الرحيلي، مبارك البوعنين، إيميريك لابورت، علي لاجامي، سالم النجدي، فارس سالم، علي الحسن، محمد هزازي وساديو ماني.

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النصر دوري أبطال آسيا للنخبة برسبوليس

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