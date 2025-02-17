موقف كريستيانو، تشكيل النصر المتوقع لمباراة برسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة

يحل النصر السعودي ضيفا على برسبوليس الإيراني، اليوم الإثنين، على ملعب مجمع آزادي الرياضي في طهران بإيران، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر وبرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا

مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا، ستقام اليوم الإثنين، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وبرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا

القنوات الناقلة لمباراة النصر وبرسبوليس اليوم، هي قناة الكأس 9، وقناة بي إن سبورت 1 AFC، وقناة SSC HD 1.

ويعلق على مباراة النصر وبرسبوليس اليوم في دوري أبطال آسيا، هو فارس عوض وحاتم بطيشه، على قناة SSC، أحمد الطيب، على قناة الكأس، وعبدالله الغامدي على قناة بي إن سبورت.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة برسبوليس في دوري أبطال آسيا للنخبة

استبعد المدرب ستيفان بيولي المدير الفني للنصر السعودي، كريستيانو رونالدو من القائمة التي سافرت لإيران، ومن المتوقع أن يعتمد على العناصر الآتية:



حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: بوشل – سيماكان – لابورت – النجدي

خط الوسط: بروزوفيتش – علي الحسن – أنخيلو

خط الهجوم: أيمن يحيى – ساديو ماني – غريب.

ويحتل النصر المركز الثالث بجدول ترتيب دوري أبطال آسيا، برصيد 16 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراة وخسر لقاء وحيد.

على الجانب الآخر، يحتل فريق برسبوليس، المركز التاسع في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا، برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في 3 وخسر 3 مواجهات.

وضمن النصر التأهل إلى دور ثمن النهائي (دور الـ16)، من بطولة دوري أبطال آسيا.

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