الخميس 13 فبراير 2025
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غنيم يفتتح معرض أهلًا رمضان بمدينة بني سويف لتوفير السلع بأسعار مخفضة

محافظ بني سويف يتتفقد
محافظ بني سويف يتتفقد معرض أهلًا رمضان، فيتو

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المعرض الرئيسي بمدينة بني سويف، الذي يعد جزءًا من سلسلة معارض "أهلًا رمضان" التي تنظمها المحافظة؛ استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم. 

 

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع الغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، وتحت إشراف مديرية التموين، بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع إقامة المعارض لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 

محافظ بني سويف يتفقد معرض أهلًا رمضان 

 

وتجول محافظ بني سويف، داخل أقسام المعرض المقام في حديقة النصر بميدان المديرية، حيث يضم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والسلع التموينية مثل السكر، الأرز، الزيوت، المكرونة، اللحوم، الخضار، الفواكه، البيض، البقوليات، المخللات، والدقيق، بالإضافة إلى مستلزمات الشهر الكريم من ياميش، كما يتضمن المعرض مستلزمات دراسية وأحذية رياضية.

 

ويشارك في المعرض العديد من الشركات والمصانع والسلاسل التجارية من القطاعين العام والخاص، من بينها الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، الشركة الوطنية للصناعات الغذائية، شركة الغد لتجارة وتوزيع المواد الغذائية، ومصنع البدر للصناعات الغذائية، وغيرها من الشركات المتنوعة.

 

وأشاد محافظ بني سويف، بما يحتويه المعرض من منتجات ومواد غذائية تلبي جميع احتياجات الأسرة، مع العلم أن أسعارها أقل من الأسعار المتاحة في الأسواق، مما يساهم في تخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الحالية. 

 

أسواق يومية بمراكز ومدن المحافظة

 

كما أشار محافظ بني سويف، إلى خطة المحافظة التي تتضمن التوسع في تنظيم معارض "أهلًا رمضان" إلى جانب إقامة أسواق يومية في كافة مراكز ومدن المحافظة، لتوفير السلع بأسعار مخفضة وبالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات المعنية.

 

رافق  محافظ بني سويف، خلال الافتتاح كل من اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، وعلي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، وحسن جعفر، رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والتنموية بالمحافظة.

 

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