الخميس 13 فبراير 2025
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محافظات

محافظ بني سويف: المرحلة الحالية تتطلب اصطفافًا وطنيًّا خلف القيادة السياسية

محافظ بني سويف يشارك
محافظ بني سويف يشارك في فعاليات مناظرة مدرسية، فيتو

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن المرحلة الحالية تتطلب اصطفافًا وطنيًا شاملًا خلف القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة، مشددًا على أن معركة الوعي هي جوهر التحدي الذي يواجه المجتمع في ظل حرب المعلومات والشائعات التي تستهدف النيل من استقرار الوطن.

 

محافظ بني سويف يشارك في فعاليات مناظرة مدرسية 

 

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مناظرة مدرسية حول تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي نظمتها مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بحضور الدكتور أمل الهواري وكيل وزارة التعليم ببني سويف، ومحمد رمضان مدير إدارة بني سويف التعليمية، وعلي يوسف رئيس المدينة، وأحمد خيرت مدير المدرسة.

 

وخلال المناظرة، استمع محافظ بني سويف، إلى آراء الطالبات حول إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدًا بوعيهن وقدرتهن على مناقشة القضايا المعاصرة بعقلية ناقد، وأثنى على ما طُرح من رؤى متوازنة حول دور هذه الوسائل في نشر المعرفة والتواصل، مقابل ما تحمله من مخاطر مثل نشر الشائعات وتفتيت الروابط الاجتماعية.

 

محافظ بني سويف: معركة الوعي هي الخط الأول للدفاع

 

وفي تعقيبه، شدد محافظ بني سويف، على أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، لكنها سلاح ذو حدين يتطلب وعيًا ومسؤولية في التعامل معها، وقال: إن المعركة التي نواجهها اليوم ليست معركة تقليدية، بل حرب تستهدف العقول من خلال نشر الأكاذيب والإحباط والسلبية، بهدف زعزعة الثقة بين المواطن ودولته.

وأضاف محافظ بني سويف، أن معركة الوعي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات بث الإحباط والتشكيك في قدرات الدولة، مؤكدًا أن وعي المواطن هو الركيزة الأساسية لدعم الجهود الوطنية نحو التنمية الشاملة والمستدامة التي يسعى إليها المصريون.

واختتم محافظ بني سويف، حديثه بالتأكيد على أن الاصطفاف الوطني حول القيادة السياسية ودعم جهود الدولة هو الطريق الأمثل لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.

 

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